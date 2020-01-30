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Самолет с Нетаньяху и помилованной Иссахар приземлился в Израиле
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РИА Новости

Самолет с Нетаньяху и помилованной Иссахар приземлился в Израиле

19:45 30.01.2020
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© REUTERS / Dan WilliamsПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
© REUTERS / Dan Williams
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и помилованной президентом РФ израильтянкой Наамой Иссахар приземлился в Израиле в аэропорту Бен-Гурион, свидетельствуют кадры израильских телеканалов.
Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара встретились с Наамой Иссахар и ее матерью в аэропорту в Москве.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что указ о помиловании Иссахар подписан.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
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Ранее с просьбой помиловать израильтянку к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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Обсудить 29
Наама ИссахарРеувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Она в отличии вашего парня никого не ограбила. И так, как ее багаж с наркотиком не пересек границы России никому из российских граждан никакого вреда не причинила.
30 января, 20:31
Coroner Lemur
2810016
Что бы тут не писали "Доброжелатели" это все риторика. Написать могут все, а сделать ничего. А факт, что Наама дома и в кругу друзей и родственников.
30 января, 20:44
Black Scorpion
3000022
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