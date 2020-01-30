Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

"Глава правительства Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара сейчас встретили Нааму Иссахар и ее мать Яффу Иссахар в аэропорту в Москве ", - сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.

"Воодушевлены видеть тебя. Сейчас возвращаемся домой", - сказал Нетаньяху Нааме Иссахар.

На опубликованной видеозаписи, Наама и ее мать обнимают Биньямина и Сару Нетаньяху.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.

Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.