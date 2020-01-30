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Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
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РИА Новости

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

13:41 30.01.2020 (обновлено: 13:59 30.01.2020)
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© Фото : страница канцелярии премьер-министра Израиля в FacebookВстреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Наамой Иссахар
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Наамой Иссахар
© Фото : страница канцелярии премьер-министра Израиля в Facebook
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара встретились с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью в аэропорту.
"Глава правительства Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара сейчас встретили Нааму Иссахар и ее мать Яффу Иссахар в аэропорту в Москве", - сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.
"Воодушевлены видеть тебя. Сейчас возвращаемся домой", - сказал Нетаньяху Нааме Иссахар.
На опубликованной видеозаписи, Наама и ее мать обнимают Биньямина и Сару Нетаньяху.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
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Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.
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Наама ИссахарБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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