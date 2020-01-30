США будут корректировать свое присутствие в Африке, заявил Эспер

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США будут корректировать свое присутствие в Африке , речи о полном выводе военнослужащих оттуда не идет, заявил журналистам на брифинге глава Пентагона Марк Эспер

"Мы корректируем присутствие (в Африке - ред.)", - сказал Эспер. Глава Пентагона не стал комментировать, как именно будет претворяться в жизнь такая корректировка. Однако, по его словам, это проводится в рамках стратегии конкуренции с мировыми державами - Россией и Китаем.

"Мы не будем полностью выводить свои силы из Африки", - подчеркнул он.