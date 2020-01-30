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Суд арестовал четвертого обвиняемого по делу Голунова
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РИА Новости

Суд арестовал четвертого обвиняемого по делу Голунова

19:36 30.01.2020 (обновлено: 19:47 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Следователь приобщил результаты оперативно-розыскной деятельности. Он настаивал на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Причастность Уметбаева к совершенном преступлению подтверждается показаниями свидетелей, обладая обширными связями в структурах власти и используя свои знания о проведении оперативно-розыскной деятельность может склонить других участников к изменению показаний", - заявил следователь.
Сам Уметбаев заявил, что готов сотрудничать со следствием. "Я частично признал вину в виде применения физической силы, я готов сотрудничать со следствием", - сказал обвиняемый.
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Срок следствия по делу продлен до 7 июня. Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Максим Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении.
После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему. Аналогичные решение были приняты в отношении Дениса Коновалова и Романа Феофанова.
Во время заседания об избрании меры пресечения Феофанову, его адвокат Александр Шабуров заявил, что ознакомился с материалом, который был засекречен. В материалах имеется постановление Мосгорсуда от 30 мая, которое было вынесено на основании постановления генерала Андрея Пучкова о проведении обследования жилого помещения по месту жительства Голунова.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Следственный комитет РФИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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