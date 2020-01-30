Суд арестовал четвертого обвиняемого по делу Голунова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева по Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Следователь приобщил результаты оперативно-розыскной деятельности. Он настаивал на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Причастность Уметбаева к совершенном преступлению подтверждается показаниями свидетелей, обладая обширными связями в структурах власти и используя свои знания о проведении оперативно-розыскной деятельность может склонить других участников к изменению показаний", - заявил следователь.

Сам Уметбаев заявил, что готов сотрудничать со следствием. "Я частично признал вину в виде применения физической силы, я готов сотрудничать со следствием", - сказал обвиняемый.

Адвокат подтвердил, что его подзащитный превысил свои полномочия и нанес пощечину потерпевшему.

Срок следствия по делу продлен до 7 июня. Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Максим Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении.

После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему. Аналогичные решение были приняты в отношении Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Во время заседания об избрании меры пресечения Феофанову, его адвокат Александр Шабуров заявил, что ознакомился с материалом, который был засекречен. В материалах имеется постановление Мосгорсуда от 30 мая, которое было вынесено на основании постановления генерала Андрея Пучкова о проведении обследования жилого помещения по месту жительства Голунова.