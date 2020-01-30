Эксперты оценили последствия Brexit для Великобритании и Евросоюза

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Brexit является для Великобритании естественным с учетом присущего англичанам отказа от всего наднационального, однако в экономическом плане выход из ЕС является для Лондона ошибочным шагом, считают эксперты.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

"Brexit - вопрос уже решенный, и мы уже можем говорить о нем как о свершившемся факте, осталось чуть больше суток до того, как все состоится. В случае с Brexit мы имеем дело с началом демонтажа европейского интеграционного проекта. Совсем уже другая ситуация в мире, спустя 30 лет после окончания холодной войны. Все наднациональное претит англосаксам. В Brexit нет ничего необычного. Полный суверенитет и независимость - это и есть свобода для нации", - заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" член Совета по внешней политике, советник-посланник посольства РФ в Великобритании в 2011-2017 годах Александр Крамаренко.

По его мнению, для англичан "было естественным уйти от всех континентальных раскладов". "Они хотят просто вернуть себе то, что делегировано Брюсселю, каким-то непонятным чиновникам, появившимся непонятно откуда в результате хитроумных комбинаций между континенталами, между немцами и французами", - отметил он.

При этом, по словам Крамаренко, ничего необычного в выходе Британии из ЕС нет. "Исторически есть прецеденты. В свое время после наполеновских войн англичане приняли доктрину "блестящей изоляции", неучастия в континентальных интригах, раскладах. Но они продержались до Крымской войны, пока Наполеон Третий не втянул их в Крымскую войну, которая печально кончилась для континента, в том числе для англичан", - напомнил эксперт.

Эксперт считает, что в настоящее время идет тенденция деглобализации, с чем в том числе и связан Brexit. "Это тенденции, которые можно называть изоляционизмом, ресуверенитизацией внешней политики западных стран. Когда мы говорим о Brexit, речь идет в том числе о восстановлении демократической подотчетности власти, которая уже не в состоянии кивать на Брюссель или на глобализацию, которая подается как некая стихия, против которой ни одно правительство не в состоянии противостоять", - пояснил он.

Новое дыхание ЕС

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин не исключает, что Brexit положительно скажется на Европейском союзе. "Проект ЕС после выхода Британии получит второе дыхание, потому что фактически это было пятое колесо в телеге. Сейчас ЕС переформатируется изнутри. Действительно, Brexit наносит определенный имиджевый ущерб, сумятицу в экономическую систему ЕС, поскольку Британия - это все-таки ведущая страна ЕС наряду с Германией и Францией. Треугольник Лондон-Париж-Берлин являлся таким системообразующим. И вот сейчас из этого треугольника одна часть выпадает, и Евросоюзу придется какое-то время решать проблемы выхода из союза экономически мощной и развитой страны", - отметил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он обратил внимание, что на входе в ЕС стоит как минимум пять государств - прежде всего балканские страны, "которые видят себя в составе ЕС"

Топорнин считает ошибочным для Лондона решение о Brexit с экономической точки зрения. "Расширение рынка дает больше возможностей. Рынок Великобритании - всего лишь 60 миллионов человек. Объединенный рынок Европы - более 500 миллионов человек, причем платежеспособных. Сейчас под угрозой находится свободный доступ британского капитала к этому огромному европейскому финансовому пирогу . Это может очень сильно ударить по экономике Великобритании", - заявил он.

"Мы пока не знаем о всех последствиях. Первое время может быть и рецессия, пусть и небольшая, но поступательной динамики не будет - это может затянуться на несколько лет, до 5-6 лет", - спрогнозировал аналитик.