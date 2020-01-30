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В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности
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РИА Новости

В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности

19:20 30.01.2020 (обновлено: 19:40 30.01.2020)
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© МЧС РФКровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
© МЧС РФ
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарем, потом огонь перекинулся на кровлю министерства. Площадь возгорания кровли составила 400 квадратных метров, ангар сгорел полностью.
"В 18.57 - полная ликвидация пожара. Идет проливка и разбор конструкций", - отмечено в сообщении.
Общая площадь возгорания, по уточненным данным, составила 1,8 тысячи квадратных метров.
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ГУ МЧС России по Республике ДагестанМЧС РФДагестанМахачкалаПроисшествия
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