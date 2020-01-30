Один из фигурантов по делу Голунова частично признал вину

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Один из фигурантов по делу журналиста Один из фигурантов по делу журналиста Ивана Голунова (бывший оперуполномоченный ГУ МВД ОВД по ЗАО Максим Уметбаев) частично признал вину и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Я частично признал вину в виде применения физической силы, я готов сотрудничать со следствием", - сказал обвиняемый.

Уметбаеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении. После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему.