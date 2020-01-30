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Один из фигурантов по делу Голунова частично признал вину
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РИА Новости

Один из фигурантов по делу Голунова частично признал вину

19:19 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Один из фигурантов по делу журналиста Ивана Голунова (бывший оперуполномоченный ГУ МВД ОВД по ЗАО Максим Уметбаев) частично признал вину и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Я частично признал вину в виде применения физической силы, я готов сотрудничать со следствием", - сказал обвиняемый.
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Уметбаеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении. После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваРоссияОбщество
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