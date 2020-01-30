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Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
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РИА Новости

Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

19:13 30.01.2020
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КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев заявил в распространенном пресс-службой республиканского парламента видеообращении, что не оправдывал депортацию калмыцкого народа в Сибирь в беседе с депутатами, а его слова были вырваны журналистами из контекста.
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
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Глава Калмыкии Бату Хасиков рекомендовал Штыгашеву корректнее рассуждать о депортации калмыков. Он напомнил, что представители Калмыкии участвовали в партизанских отрядах, сражались на полях Белоруссии, на Украине, в степях Калмыкии. По информации Хасикова, за боевые заслуги около 4 тысяч воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. Двадцать три уроженца республики были удостоены звания Героя Советского Союза, девять из них по национальности калмыки.
"Я искренне сожалею, если сказанное мною о войне задело чьи-то чувства. Вчера я встречался с депутатами Верховного совета, и мы обсуждали, как лучше подготовиться и встретить День Победы, 75 годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне… Естественно, я никого не уполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста и сделанные во время беседы с депутатами. Тем более, делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы. Нет никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия. Война – это самая страшная беда, которая выпала на долю всего человечества и особенно советских людей. Война стала настоящей трагедией для многих народов", - сказал Штыгашев.
Он также отметил, что рос и воспитывался в детдоме вместе с русскими, немцами, калмыками и представителями других народов. Он вспомнил, что среди калмыков у него много друзей и знакомых.
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Бату ХасиковВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ШтыгашевХакасияОбщество
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