Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

"Я искренне сожалею, если сказанное мною о войне задело чьи-то чувства. Вчера я встречался с депутатами Верховного совета, и мы обсуждали, как лучше подготовиться и встретить День Победы, 75 годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне… Естественно, я никого не уполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста и сделанные во время беседы с депутатами. Тем более, делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы. Нет никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия. Война – это самая страшная беда, которая выпала на долю всего человечества и особенно советских людей. Война стала настоящей трагедией для многих народов", - сказал Штыгашев.