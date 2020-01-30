Историки об итогах Ялтинской конференции: главная цель – договориться

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин перед началом одного из заседаний. Стоят: Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус и Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Переговоры, прошедшие в Ливадийском дворце в Крыму в феврале 1945 года, положили начало формированию архитектуры мировой безопасности, в которой мы отчасти живем до сих пор. К такому мнению пришли эксперты в рамках видеомоста Москва – Симферополь на тему "Ялтинская конференция – решения для мира без войны".

Как подчеркнул старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав Морозов, итоги конференции стали безусловным успехом советской дипломатии, но в значительной степени такому исходу способствовало активное продвижение Красной армии на запад.

По его словам, буквально накануне встречи советские войска триумфально завершили Висло-Одерскую операцию, в ходе которой фактически была сокрушена основная группировка немецких войск на берлинском направлении. Это, несомненно, произвело впечатление на Рузвельта и Черчилля.

"Союзники, хотя и радовались успехам Красной армии, были реально обеспокоены, что мы можем освободить Европу быстрее, чем им хотелось бы. И эти успехи толкали западных лидеров на скорейшие поиски компромиссов с Союзом и заключение договоренностей на выгодных, в том числе и им, позициях", – сказал Морозов.

Как отметили эксперты, по итогам Ялтинской конференции были приняты компромиссные для победы над фашизмом решения, и в то же время она заложила основы картины мира, которая была работоспособна и еще более 50 лет хранила мир в Европе.

"Создание Организации Объединенных Наций – это, пожалуй, основное достижение, за что мы до сих пор благодарны. Существование ООН и Совета Безопасности позволило решать многие вопросы мирового порядка путем диалога", – добавил Морозов.

При этом научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков отметил, что политические лидеры, оспаривающие сегодня итоги Ялтинской конференции и принятые на ней решения, фактически ставят под сомнение современное мироустройство.

"Какими бы ни были результаты войны, в любом случае было предопределено, что информационная война, которая идет сейчас, непременно начнется. Было понятно, что страны англосаксонского блока будут выталкивать нас из сфер влияния, в какой бы точке мира мы ни соприкасались", – сказал он.

Эксперты выразили уверенность в том, что все сегодняшние атаки, обращенные на мировую историю, не учитывают реалий, в которых принимались решения Ялтинской конференции, хотя именно на ней лидеры ведущих государств стремились учесть интересы многих стран и заложить стабильную основу глобального порядка.

"Главная цель была – договориться, а любые договоренности подразумевают систему взаимных компромиссов. И нельзя выдергивать из контекста отдельные эпизоды", – заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он также подчеркнул, что недавний призыв президента РФ Владимира Путина о созыве "новой Ялты" подразумевает: не нужно вновь разрушать полмира, чтобы великие державы собрались за круглым столом и честно обсудили вопросы, которые всех волнуют.

"Но крупные державы, хоть наверняка и услышали эти предложения, не спешат отвечать. Они почему-то думают, что путем искажения истории, дискредитации заслуг нашей страны смогут исключить из своего круга Россию. Сегодня это верх безответственности", – заключил эксперт.