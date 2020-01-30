СБУ заявила, что не пустила на Украину более пяти тысяч россиян

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что с 2014 года отказала во въезде более 5 тысячам граждан Российской Федерации , сообщает спецслужба в Telegram канале в четверг.

"Шестьсот семьдесят пять. Стольким гражданам Российской федерации было запрещено въезжать на Украину в 2019 году. Всего с 2014 года СБУ не пустила на Украину 5024 россиянина", - говорится в сообщении.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что количество россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в семь раз. До начала конфликта количество отказов во въезде россиянам составляло около 500–600 в год.