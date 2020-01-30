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2020-01-30T19:04+0300
https://ria.ru/20200130/1564077853.html
СБУ заявила, что не пустила на Украину более пяти тысяч россиян
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РИА Новости

СБУ заявила, что не пустила на Украину более пяти тысяч россиян

19:03 30.01.2020 (обновлено: 19:04 30.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что с 2014 года отказала во въезде более 5 тысячам граждан Российской Федерации, сообщает спецслужба в Telegram канале в четверг.
"Шестьсот семьдесят пять. Стольким гражданам Российской федерации было запрещено въезжать на Украину в 2019 году. Всего с 2014 года СБУ не пустила на Украину 5024 россиянина", - говорится в сообщении.
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22 декабря 2019, 08:00
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Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что количество россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в семь раз. До начала конфликта количество отказов во въезде россиянам составляло около 500–600 в год.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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