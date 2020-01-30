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Путин: поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений
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РИА Новости

Путин: поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений

18:53 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КРАСНОГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав основного закона страны, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, и активно включаться в достижения национальных целей развития как надёжное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.
"Тем более что именно на местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов. Причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом", - добавил президент.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 11:51
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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