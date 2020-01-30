Путин: поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений

КРАСНОГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав основного закона страны, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, и активно включаться в достижения национальных целей развития как надёжное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.
"Тем более что именно на местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов. Причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом", - добавил президент.