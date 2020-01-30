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Москалькова заявила, что договоренности о новом обмене с Украиной нет
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РИА Новости

Москалькова заявила, что договоренности о новом обмене с Украиной нет

18:46 30.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ей неизвестно о наличии какой-либо договоренности между лидерами РФ и Украины об организации нового обмена удерживаемыми лицами, сигналов из Киева по началу такого диалога пока не поступало.
"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов. О такой договоренности двух президентов мне ничего не известно", - сказала она журналистам.
"Я слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало", - добавила она.
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