Москалькова надеется на реакцию СЕ на ситуацию со Sputnik Эстония

"Она (Пейчинович-Бурич) очень сочувственно выслушала мои аргументы, сообщила, что (исполнительный директор МИА "Россия сегодня") Кирилл Вышинский, который находился здесь на днях, эту тему поднимал, и она ее изучит. Я очень надеюсь, что наступит реакция в виде комментария, заявления на площадке уважаемых органов Совета Европы. Я надеюсь, что заявление будет с осуждением и призывом прекратить дальнейшее преследование сотрудников эстонского Sputnik", - сказала Москалькова журналистам.