Глава Приморья прокомментировал закрытие границы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Закрытие границы с Закрытие границы с Китаем в ДФО для предотвращения распространения коронавируса не создаст серьезных проблем, здоровье людей важнее бизнеса, сообщил РИА Новости глава Приморья Олег Кожемяко

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса . На сайте кабмина РФ опубликовано распоряжение, согласно которому движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.

"Я думаю, что здоровье граждан важнее любого бизнеса. Никаких проблем нет, если мы выждем какое-то время", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что по этому направлению не запрещают направлять на экспорт лес, другие товары. "А что касается приемки грузов, то, конечно, мы такие ограничения введем", - добавил губернатор.