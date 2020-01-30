Глава Приморья прокомментировал закрытие границы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Закрытие границы с Китаем в ДФО для предотвращения распространения коронавируса не создаст серьезных проблем, здоровье людей важнее бизнеса, сообщил РИА Новости глава Приморья Олег Кожемяко.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. На сайте кабмина РФ опубликовано распоряжение, согласно которому движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.
"Я думаю, что здоровье граждан важнее любого бизнеса. Никаких проблем нет, если мы выждем какое-то время", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что по этому направлению не запрещают направлять на экспорт лес, другие товары. "А что касается приемки грузов, то, конечно, мы такие ограничения введем", - добавил губернатор.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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