Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T23:44+0300
https://ria.ru/20200130/1564074154.html
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564069068_0:68:2990:1749_1036x0_80_0_0_86c4c0c46834a37a2255f8875b407bde.jpg
РИА Новости

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

18:05 30.01.2020 (обновлено: 23:44 30.01.2020)
23548
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва привержена своим обязательствам по сирийскому урегулированию в рамках астанинского процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

"Мы привержены взятым на себя обязательствам", — ответила она на просьбу прокомментировать заявление Эрдогана, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках астанинского и сочинского форматов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
111651713
Обсудить 7
Война в СирииМария ЗахароваМИД РФТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Ярослав Нилов
В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Лондон, Великобритания
Эксперты оценили последствия Brexit для Великобритании и Евросоюза
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Чужие или лишние: спор Путина и Голубева
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Лента новостейМолния