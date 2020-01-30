МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва привержена своим обязательствам по сирийскому урегулированию в рамках астанинского процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
"Мы привержены взятым на себя обязательствам", — ответила она на просьбу прокомментировать заявление Эрдогана, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках астанинского и сочинского форматов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии