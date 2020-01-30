Эксперты оценили рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма. Вряд ли в данном случае может идти речь о каком-то ажиотажном спросе на данные препараты, их применение оправдано только в случае подтверждённого случая заболевания", - прокомментировал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.