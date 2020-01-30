Эксперты оценили рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство препаратов, перечисленных в списке временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции, производят отечественные компании, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
Ранее в четверг Минздрав опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Согласно ним, при лечении такой инфекции у взрослых следует использовать препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Некоторые из препаратов вызывают тяжелые побочные эффекты, поэтому к их применению надо относиться с осторожностью, предупредили в ведомстве.
"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма. Вряд ли в данном случае может идти речь о каком-то ажиотажном спросе на данные препараты, их применение оправдано только в случае подтверждённого случая заболевания", - прокомментировал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Рибавирин входит в состав классической схемы лечения гепатита С, хотя известно, что он эффективен и при других вирусных заболеваниях, пояснил Беспалов. Производством препаратов с данным действующим веществом занимаются российские компании "Вертекс" (426 рублей), "Озон" (247 рублей), "Фармпроект" (123 рубля) и "Канонфарма продакшн" (125 рублей), а также немецкая Merck (4548 рублей), рассказали в DSM Group.
Согласно инструкциям, Лопинавир и Ритонавир являются средствами для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов. Препарат, содержащий эти действующие вещества, производят на фармацевтическом комплексе "Р-Фарм" в Ярославле из субстанции глобальной биофармацевтической компании AbbVie. Стоимость лекарства - 4576 рублей. Кроме этого, по данным DSM Group, такое лекарство выпускает российский производитель "Фармасинтез", он стоит 2223 рубля. Данные препараты в основном закупаются для больниц, продажи на розничном рынке невелики.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения коронавирусной инфекцией в России не выявлено.
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