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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
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РИА Новости

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

12:13 30.01.2020 (обновлено: 15:09 30.01.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Согласно рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции у взрослых следует использовать препараты "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
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Отмечается, что "Рибавирин" — это противовирусное средство, которое быстро проникает в инфицированные клетки и обеспечивает снижение вирусной нагрузки, подавляет синтез вирусной РНК.
Согласно инструкциям, "Лопинавир и Ритонавир" — средство для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза. Он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорМинистерство здравоохранения РФРоссия
Популярные комментарии
Удивительно. Раньше Минздрав рекомендовал от всех болезней Оциллококцинум, Кагоцел, Анаферон и Арбидол. Ну, или кусочек сахара, что то же самое.
30 января, 12:37
Адам Ваксель
891620115
А может, сначало будет решать врач этот вопрос, а не Минздрав наводить панику и создавать искусственный дефицит препаратов!?
30 января, 12:21
Artur Tsarev
73332115
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