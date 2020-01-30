Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции

Согласно рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции у взрослых следует использовать препараты "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Отмечается, что "Рибавирин" — это противовирусное средство, которое быстро проникает в инфицированные клетки и обеспечивает снижение вирусной нагрузки, подавляет синтез вирусной РНК.

Согласно инструкциям, "Лопинавир и Ритонавир" — средство для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза. Он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.