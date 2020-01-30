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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-30T18:01+0300
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Татарстан выделит работникам культуры землю в сельской местности
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РИА Новости

Татарстан выделит работникам культуры землю в сельской местности

18:01 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
ИННОПОЛИС (Татарстан), 30 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею министерства культуры республики выделять молодым специалистам отрасли, возвращающимся работать в сельскую местность, земельные участки.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в ходе итоговой коллегии министерства в четверг отметила, что в рамках программы поддержки начинающих специалистов в области культуры в сельской местности были осуществлены первые выплаты – по 50 тысяч рублей для специалиста со средним образованием и по 100 тысяч рублей специалистам с высшим образованием. Однако при реализации программы столкнулись с тем, что мало выпускников с высшим образованием готовы идти работать в сельскую местность. По мнению министра, хорошим мотивирующим стимулом в этом вопросе было бы льготное предоставление земельного участка молодому специалисту. Аюпова подчеркнула, что соответствующие изменения в Земельный кодекс республики будут инициированы министерством в этом году.
"Мы должны найти формы поддержки. Разве мы не можем земельные участки выделить… тем людям, которые хотят обучать наших детей, которые хотят вернуться, работать? Эта форма очень хорошая", - сказал Минниханов в ходе коллегии.
По словам главы республики действующая программа поддержки в виде единовременных выплат тоже важна, но нужно, чтобы молодой специалист на селе "приземлился и закрепился". Минниханов напомнил, что Татарстан очень много вкладывает в развитие инфраструктуры на селе, в том числе в сфере культуры, но без квалифицированных специалистов (например, учителей музыки) эффекта от этой инфраструктуры не будет.
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"Скоро количество отремонтированных школ достигнет 1 тысячи объектов. Также мы начали восстанавливать музыкальные школы. Но если там не будет достойных преподавателей, патриотов своего дела, ничего у нас не получится", - уверен он.
Также Минниханов отметил, что необходимо целенаправленно готовить кадры, чётко понимая, какие специалисты необходимы каждому городу, району. "Есть бюджетные места, есть форма целевой подготовки. В послании президента России Федеральному Собранию РФ очень четко были определены эти темы. В этом плане мы с профильными учебными заведениями готовы активно работать", - сказал глава республики.
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