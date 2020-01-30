Татарстан выделит работникам культуры землю в сельской местности

ИННОПОЛИС (Татарстан), 30 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею министерства культуры республики выделять молодым специалистам отрасли, возвращающимся работать в сельскую местность, земельные участки.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в ходе итоговой коллегии министерства в четверг отметила, что в рамках программы поддержки начинающих специалистов в области культуры в сельской местности были осуществлены первые выплаты – по 50 тысяч рублей для специалиста со средним образованием и по 100 тысяч рублей специалистам с высшим образованием. Однако при реализации программы столкнулись с тем, что мало выпускников с высшим образованием готовы идти работать в сельскую местность. По мнению министра, хорошим мотивирующим стимулом в этом вопросе было бы льготное предоставление земельного участка молодому специалисту. Аюпова подчеркнула, что соответствующие изменения в Земельный кодекс республики будут инициированы министерством в этом году.

"Мы должны найти формы поддержки. Разве мы не можем земельные участки выделить… тем людям, которые хотят обучать наших детей, которые хотят вернуться, работать? Эта форма очень хорошая", - сказал Минниханов в ходе коллегии.

По словам главы республики действующая программа поддержки в виде единовременных выплат тоже важна, но нужно, чтобы молодой специалист на селе "приземлился и закрепился". Минниханов напомнил, что Татарстан очень много вкладывает в развитие инфраструктуры на селе, в том числе в сфере культуры, но без квалифицированных специалистов (например, учителей музыки) эффекта от этой инфраструктуры не будет.

"Скоро количество отремонтированных школ достигнет 1 тысячи объектов. Также мы начали восстанавливать музыкальные школы. Но если там не будет достойных преподавателей, патриотов своего дела, ничего у нас не получится", - уверен он.