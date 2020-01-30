МИД Азербайджана оценил прошедшие в Женеве переговоры по Карабаху

В Женеве в среду и четверг состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта с участием сопредседателем Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве по урегулированию карабахского конфликта были самыми интенсивными за последние годы. Стороны обсудили представленную сопредседателями повестку. В этой связи были обсуждены предложения, выдвинутые в 2019 году, в частности, подготовка двух народов к миру, гуманитарный обмен, принципы и элементы, составляющие основу урегулирования, особенно принципы и пункты Хельсинского заключительного акта и, наконец, интенсификация переговорного процесса. Министры достигли договоренности вновь встретиться в ближайшее время", - сказала Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что в ходе интенсивных двухдневных обсуждений был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием карабахского конфликта, реализацией достигнутых в 2019 договоренностей.

"Обсуждены также график и повестка продвижения процесса урегулирования. Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в мирный процесс выбранных представителей народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказала Нагдалян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).