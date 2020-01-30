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МИД Азербайджана оценил прошедшие в Женеве переговоры по Карабаху
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РИА Новости

МИД Азербайджана оценил прошедшие в Женеве переговоры по Карабаху

17:54 30.01.2020 (обновлено: 18:52 30.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нагорный Карабах. Архивное фото
БАКУ, 30 янв – РИА Новости. Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта в Женеве были самыми интенсивными за последние годы, стороны договорились встретиться в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В Женеве в среду и четверг состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта с участием сопредседателем Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
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"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве по урегулированию карабахского конфликта были самыми интенсивными за последние годы. Стороны обсудили представленную сопредседателями повестку. В этой связи были обсуждены предложения, выдвинутые в 2019 году, в частности, подготовка двух народов к миру, гуманитарный обмен, принципы и элементы, составляющие основу урегулирования, особенно принципы и пункты Хельсинского заключительного акта и, наконец, интенсификация переговорного процесса. Министры достигли договоренности вновь встретиться в ближайшее время", - сказала Абдуллаева.
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что в ходе интенсивных двухдневных обсуждений был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием карабахского конфликта, реализацией достигнутых в 2019 договоренностей.
"Обсуждены также график и повестка продвижения процесса урегулирования. Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в мирный процесс выбранных представителей народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказала Нагдалян.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 декабря 2019, 20:08
Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту
200002
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Зограб МнацаканянНагорный КарабахЭльмар МамедъяровМИД АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаЖенева (город)АзербайджанАрменияВ мире
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