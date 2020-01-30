Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Именно Ляховца следствие считает организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту.
В суде следователь настаивал на аресте, так как, по его словам, оставшись на свободе, майор мог бы сбежать или помешать следствию, а также надавить на потерпевшего и свидетелей. Прокурор согласился с этой точкой зрения.
Сам Ляховец рассказал, что после увольнения из-за дела Голунова стал индивидуальным предпринимателем. Его защита представила суду многочисленные ведомственные грамоты и награды, а также медали — за отличие в службе и "Лучший по профессии".
Обвинения бывший полицейский категорически отверг, заявив, что против него нет доказательств, только слова Голунова.
"Я расцениваю арест как моральное и психологическое давление. Меня уже предупредили, что для меня будут созданы "особые условия содержания", чтобы память "лучше восстанавливалась". <...> Чтобы я сам себя и своих сотрудников оговорил", — сказал он.
По его словам, в момент задержания Голунова он был в отпуске, поэтому давал подчиненным не приказы, а — юридически — только советы.
Родственники Ляховца выразили готовность внести за него залог в полмиллиона рублей, а защита предложила ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде. Однако суд решил иначе.
Дело Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли наркотик мефедрон, а во время обыска дома — несколько граммов кокаина. Сам журналист заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили.
Через несколько дней уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении. С него сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший об увольнении из органов нескольких офицеров МВД. До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
29 января, 17:32Сказано в эфиреРезонанс в обществе остается. В РФ оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.