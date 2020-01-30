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Фигурант дела Голунова заявил, что в момент преступления был в отпуске
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РИА Новости

Фигурант дела Голунова заявил, что в момент преступления был в отпуске

17:23 30.01.2020 (обновлено: 17:52 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самый высокопоставленный фигурант дела Ивана Голунова Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором преступления, заявил, что на момент задержания журналиста был в отпуске.
"В тот момент я находился в отпуске. Я физически не мог отдавать приказы - ни противоправные, ни другие", - заявил Ляховец в четверг на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.
Он добавил, что менее опытные сотрудники в это время звонили ему за советами по проведению оперативно-розыскных мероприятий, но это были "только советы".
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Ляховец возглавлял в УВД по Западному округу Москвы отделение по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков, но после скандала с задержанием репортера был уволен.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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