Air France приостановила все регулярные полеты в Китай

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Французская авиакомпания Французская авиакомпания Air France приостанавливает выполнение регулярных рейсов в и из континентального Китая на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении компании.

"Приоритет Air France - в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. С возникновения коронавируса Air France плотно взаимодействовала с национальными и международными санитарными властями... Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что авиаперевозчик "будет осуществлять специальные рейсы в и из Шанхая и Пекина", на которых будут работать сформированные из добровольцев экипажи.

Для тех пассажиров, чьи перелеты были запланированы на дату вплоть до 29 февраля 2020 года, предусмотрена возможность переноса даты полета или возвещения средств.

В среду British Ariways и Lufthansa объявили о приостановке полетов на материковый Китай. Finnair и American Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спроса.