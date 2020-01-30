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Air France приостановила все регулярные полеты в Китай
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РИА Новости

Air France приостановила все регулярные полеты в Китай

17:41 30.01.2020 (обновлено: 17:44 30.01.2020)
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© AFP 2019 / Eric Piermont Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
© AFP 2019 / Eric Piermont
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приостанавливает выполнение регулярных рейсов в и из континентального Китая на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении компании.
"Приоритет Air France - в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. С возникновения коронавируса Air France плотно взаимодействовала с национальными и международными санитарными властями... Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что авиаперевозчик "будет осуществлять специальные рейсы в и из Шанхая и Пекина", на которых будут работать сформированные из добровольцев экипажи.
Для тех пассажиров, чьи перелеты были запланированы на дату вплоть до 29 февраля 2020 года, предусмотрена возможность переноса даты полета или возвещения средств.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыAir FranceФранцияКитайВ мире
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