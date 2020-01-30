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Кровля минпрома Дагестана горит на площади 400 "квадратов"
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РИА Новости

Кровля минпрома Дагестана горит на площади 400 "квадратов"

17:32 30.01.2020 (обновлено: 17:33 30.01.2020)
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© МЧС РФКровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
© МЧС РФ
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Кровля министерства промышленности Дагестана горит на площади 400 квадратных метров, при этом ангар, с которого перекинулось пламя, сгорел целиком, сообщает ГУМЧС РФ по Дагестану.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарём на площади 1,8 тысячи "квадратов", потом огонь перекинулся на кровлю министерства.
"В настоящее время горением охвачена кровля административного здания на площади 400 квадратных метров. Ангар с инвентарём полностью сгорел. Работают силы и средства в составе 44 человек и 12 единиц техники", - сообщили в ГУМЧС.
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