Украинский суд отпустил экс-замминистра Грымчака под домашний арест

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщил агентству РИА Новости адвокат экс-чиновника Дмитрий Мельник.
"Поменяли меру пресечения "содержание под стражей" на "круглосуточный домашний арест", - сказал Мельник. По его словам, это именно та мера пресечения, на которой настаивала сторона защиты.
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Суд 16 августа арестовал Грымчака на 60 дней с возможностью внесения залога в 236 тысяч долларов. Позже Высший антикоррупционный суд уменьшил ему залог с 256 тысяч долларов до 85,5 тысяч долларов.
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