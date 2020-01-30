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Украинский суд отпустил экс-замминистра Грымчака под домашний арест
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РИА Новости

Украинский суд отпустил экс-замминистра Грымчака под домашний арест

17:20 30.01.2020 (обновлено: 17:21 30.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщил агентству РИА Новости адвокат экс-чиновника Дмитрий Мельник.
"Поменяли меру пресечения "содержание под стражей" на "круглосуточный домашний арест", - сказал Мельник. По его словам, это именно та мера пресечения, на которой настаивала сторона защиты.
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Суд 16 августа арестовал Грымчака на 60 дней с возможностью внесения залога в 236 тысяч долларов. Позже Высший антикоррупционный суд уменьшил ему залог с 256 тысяч долларов до 85,5 тысяч долларов.
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. 18 июля 2019
20 августа 2019, 08:00
Падение украинских ястребов
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Ситуация на УкраинеГрымчак ЮрийЮрий ЛуценкоКиевУкраинаВ мире
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