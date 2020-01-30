В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, которого убили накануне в Волгограде, оказался актером из "Ералаша", сообщила "Комсомольская правда".
По данным Следственного комитета, юноша получил смертельное ранение в драке с другим молодым человеком и умер в больнице. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали — это 20-летний местный житель.
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Как пишет КП, конфликт начался с того, что подозреваемый задел подростка плечом, проходя мимо. Тот сделал замечание и в ответ ударил его в плечо, после чего завязалась драка, во время которой злоумышленник достал нож и нанес подростку удар в шею.
Прохожие пытались оказать помощь пострадавшему, однако спасти его не удалось.
По сведениям издания, подозреваемого уже привлекали к ответственности за кражи, угрозу убийством и нанесение ножевых ранений. Его задержали в квартире, где он пытался отстирать следы крови жертвы, однако сопротивления полицейским не оказал и признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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