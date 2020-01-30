В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, которого убили накануне в Шестнадцатилетний подросток, которого убили накануне в Волгограде , оказался актером из "Ералаша", сообщила "Комсомольская правда"

По данным Следственного комитета, юноша получил смертельное ранение в драке с другим молодым человеком и умер в больнице. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали — это 20-летний местный житель.

Как пишет КП, конфликт начался с того, что подозреваемый задел подростка плечом, проходя мимо. Тот сделал замечание и в ответ ударил его в плечо, после чего завязалась драка, во время которой злоумышленник достал нож и нанес подростку удар в шею.

Прохожие пытались оказать помощь пострадавшему, однако спасти его не удалось.