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https://ria.ru/20200130/1564071108.html
В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ
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РИА Новости

В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ

17:20 30.01.2020 (обновлено: 17:47 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, которого убили накануне в Волгограде, оказался актером из "Ералаша", сообщила "Комсомольская правда".
По данным Следственного комитета, юноша получил смертельное ранение в драке с другим молодым человеком и умер в больнице. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали — это 20-летний местный житель.
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Как пишет КП, конфликт начался с того, что подозреваемый задел подростка плечом, проходя мимо. Тот сделал замечание и в ответ ударил его в плечо, после чего завязалась драка, во время которой злоумышленник достал нож и нанес подростку удар в шею.
Прохожие пытались оказать помощь пострадавшему, однако спасти его не удалось.
По сведениям издания, подозреваемого уже привлекали к ответственности за кражи, угрозу убийством и нанесение ножевых ранений. Его задержали в квартире, где он пытался отстирать следы крови жертвы, однако сопротивления полицейским не оказал и признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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ВолгоградРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
привлекали к ответственности за кражи, угрозу убийством и нанесение ножевых ранений ========== И ходит себе такое зверьё преспокойно по городу и совершает всё то, за что его "привлекали". ((
30 января, 19:16
Владимир Гребцов
3900140
если стоит с плакатом или просто гуляет в выходной,уже сидеть может! а тут с кражи, угрозы убийством и все на свободе!чудеса !
30 января, 20:27
галина Якушева
1101004
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