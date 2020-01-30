СК завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.