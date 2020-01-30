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СК завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми
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РИА Новости

СК завел дело о халатности после ЧП с брошенными в Шереметьево детьми

17:11 30.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности чиновников возбудили после того, как житель Дальнего Востока бросил сыновей в Шереметьево, сообщается на сайте СК РФ.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
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Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
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