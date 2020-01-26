Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прилетевший в Прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево" , сообщили РИА Новости в управлении по транспорту МВД России по Центральному федеральному округу.

Мальчики 2011 и 2014 года рождения находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, позже их направят в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пассажира, бросившего детей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих мальчиков без сопровождения. Установлено, что дети приходятся друг другу родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.

"В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей", — добавили представители Шереметьево.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.

"Мы будем обращаться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников", — сообщила пресс-служба омбудсмена.