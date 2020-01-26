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Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
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РИА Новости

Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"

20:35 26.01.2020 (обновлено: 22:39 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в управлении по транспорту МВД России по Центральному федеральному округу.
Мальчики 2011 и 2014 года рождения находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, позже их направят в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пассажира, бросившего детей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих мальчиков без сопровождения. Установлено, что дети приходятся друг другу родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска в 12:56.
"В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей", — добавили представители Шереметьево.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.
"Мы будем обращаться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников", — сообщила пресс-служба омбудсмена.
Сотрудники аэропорта обеспечили мальчиков питанием и оказали необходимую ситуативную поддержку. После чего детей проводили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств дела и определения дальнейших мер по оказанию помощи.
Сотрудник полиции
Вчера, 17:57
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МВД РФМоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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