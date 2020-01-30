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Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
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РИА Новости

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

17:10 30.01.2020 (обновлено: 18:17 30.01.2020)
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneКруизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
РИМ, 30 янв — РИА Новости, Александр Логунов. На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время в порт прибудет дипломат для содействия россиянам на месте.
Ранее в посольстве сообщили, что не получали никаких жалоб от россиян в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера с шестью тысячами пассажиров.

Заболевшая женщина на борту

Ранее пассажиры круизного лайнера оказались заблокированы в порту в ста километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао.
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Семейная пара китайского происхождения несколько дней назад поднялась на борт судна в порту Савоны. В Италию они прибыли через миланский аэропорт Мальпенса 25 января. По уточненным данным, "легкие симптомы гриппа" наблюдаются только у женщины, ее муж помещен вместе с ней в медицинское отделение корабля из предосторожности.
Для проведения анализов на борт поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний. Позже стало известно, что первые результаты не выявили в организме пассажирки коронавируса, однако в итальянском Минздраве заявили, что должны дождаться окончательных данных.
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