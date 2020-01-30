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Москалькова провела встречу с генсекретарем Совета Европы
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РИА Новости

Москалькова провела встречу с генсекретарем Совета Европы

17:09 30.01.2020 (обновлено: 17:43 30.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в четверг в Страсбурге, ознакомила ее с итогами своей деятельности в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Москалькова будет находиться в Страсбурге с 29 января по 1 февраля, примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
"Первая запланированная на сегодня встреча - с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич - состоялась. Ознакомила г-жу генерального секретаря с итогами своей деятельности в 2019 году",- написала Москалькова в своем аккаунте в Instagram.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 16:58
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Омбудсмен на встрече также затронула темы ущемления прав ветеранов в свете фальсификации истории и героизации нацизма рядом европейских государств, дискриминацию языковых прав, а также представила итоги деятельности российского аппарата омбудсмена.
"Мы подтвердили важность развития Евразийского альянса омбудсменов", - написала также Москалькова.
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Мария Пейчинович-БуричТатьяна МоскальковаСовет ЕвропыСтрасбургВ мире
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