Москалькова провела встречу с генсекретарем Совета Европы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в четверг в Страсбурге, ознакомила ее с итогами своей деятельности в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Москалькова будет находиться в Страсбурге с 29 января по 1 февраля, примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
"Первая запланированная на сегодня встреча - с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич - состоялась. Ознакомила г-жу генерального секретаря с итогами своей деятельности в 2019 году",- написала Москалькова в своем аккаунте в Instagram.
Омбудсмен на встрече также затронула темы ущемления прав ветеранов в свете фальсификации истории и героизации нацизма рядом европейских государств, дискриминацию языковых прав, а также представила итоги деятельности российского аппарата омбудсмена.
"Мы подтвердили важность развития Евразийского альянса омбудсменов", - написала также Москалькова.