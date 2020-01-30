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Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного
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РИА Новости

Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного

17:00 30.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отцу четырехмесячного ребенка, который умер в Подмосковье из-за отравления снотворным, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворных препаратов, которые ему мог подсыпать в смесь отец.
"Предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч.4 ст. 111 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследованием данного дела займется центральный аппарат ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил передать для дальнейшего объективного и оперативного расследования из ГСУ СК РФ по Московской области в центральный аппарат Следственного комитета уголовное дело по факту причинения четырехмесячному ребенку смерти в городе Пушкино Московской области", - сказала она.
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По предварительным данным следствия, утром 20 июля 2019 года отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.
Согласно результатам судмедэкспертизы, в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное средство. Отмечается, что смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным.
В ходе расследования свидетели сообщили, что отец мальчика принимал снотворное для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинМосковская областьПушкиноПроисшествия
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