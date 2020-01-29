В Подмосковье младенец умер от снотворного, подсыпанного ему в смесь

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти в Следователи завели уголовное дело после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворных, которые ему мог подсыпать в смесь отец, мужчина задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырехмесячному ребенку смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан отец младенца", - сказала она.

По предварительным данным следствия, утром 20 июля 2019 года отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

Согласно результатам судмедиэкспертизы в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное средство. Отмечается, что смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным.