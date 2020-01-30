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Московских водителей предупредили о непогоде
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РИА Новости

Московских водителей предупредили о непогоде

17:00 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция призывает автомобилистов снизить скорость и избегать резких маневров в связи с мокрым снегом и гололедицей на дорогах.
"Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг москвичей ожидает облачная погода, местами мокрый снег, в течение суток может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, температура воздуха в столице около нуля градусов.
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