Московских водителей предупредили о непогоде

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг москвичей ожидает облачная погода, местами мокрый снег, в течение суток может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, температура воздуха в столице около нуля градусов.