Московских водителей предупредили о непогоде

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция призывает автомобилистов снизить скорость и избегать резких маневров в связи с мокрым снегом и гололедицей на дорогах.
"Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в четверг москвичей ожидает облачная погода, местами мокрый снег, в течение суток может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, температура воздуха в столице около нуля градусов.