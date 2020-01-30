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Религия и мировоззрение
2020-01-30T16:58+0300
https://ria.ru/20200130/1564069712.html
На Урале открылась выставка "Спасители" о праведниках народов мира
https://cdn24.img.ria.ru/images/151774/94/1517749446_0:220:3249:2048_1036x0_80_0_0_fea5a5baedeb41107e21a0bff916d5e4.jpg
РИА Новости

На Урале открылась выставка "Спасители" о праведниках народов мира

16:57 30.01.2020 (обновлено: 16:58 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Спасители", посвященная российским "праведникам народов мира" (людям, принимавшим участие в спасении евреев от нацизма), открылась в четверг в Ельцин Центре в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Трагедия еврейского народа - это трагедия не только евреев, это общечеловеческая трагедия, это преступление, которому нет оправдания. Подобные мероприятия, как сегодняшняя выставка, призваны не дать забыть ни одну из страшных страниц той ужасной войны", - сказал журналистам в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Он отметил, что память поможет бороться с попытками "переписать историю, поставить все с ног на голову".
По информации Российского еврейского конгресса (РЕК), выставка стала одним из главных событий "Недели памяти" – цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается по всему миру 27 января - в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
Проект "Спасители" впервые рассказывает о каждом российском праведнике народов мира (всего их 241) из более чем 20 регионов страны, в том числе о ныне живущих – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях, уточняет РЕК.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
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В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
Выставка подготовлена Российским еврейским конгрессом при поддержке правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, Центра "Холокост", ООО "ФОРЭС", Ельцин Центра и проекта Arzamas.
"В последние годы наше государство и общество приложили много усилий, чтобы осознать свою историю и понять, что Холокост – это часть истории нашей страны. Около половины из шести миллионов жертв Холокоста уничтожены на территории СССР", - приводятся в сообщении слова президента РЕК Юрия Каннера.
Он отметил, что важно знать и помнить свою историю, что поможет бороться с ксенофобией в современном мире.
Интервью
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27 января, 20:49
Идея проекта "Спасители" возникла два года назад у двух московских школьниц, которые увлеклись фотографией, начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью.
"В процессе им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот. Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой нашла свое отражение в выставке "Спасители", - отмечается в сообщении.
Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
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Религия и мировоззрениеЮрий КаннерИгорь БариновОсвенцимМоскваИерусалимОбщество
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