На Урале открылась выставка "Спасители" о праведниках народов мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Спасители", посвященная российским "праведникам народов мира" (людям, принимавшим участие в спасении евреев от нацизма), открылась в четверг в Ельцин Центре в Мультимедийная выставка "Спасители", посвященная российским "праведникам народов мира" (людям, принимавшим участие в спасении евреев от нацизма), открылась в четверг в Ельцин Центре в Екатеринбурге , передает корреспондент РИА Новости.

"Трагедия еврейского народа - это трагедия не только евреев, это общечеловеческая трагедия, это преступление, которому нет оправдания. Подобные мероприятия, как сегодняшняя выставка, призваны не дать забыть ни одну из страшных страниц той ужасной войны", - сказал журналистам в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Он отметил, что память поможет бороться с попытками "переписать историю, поставить все с ног на голову".

По информации Российского еврейского конгресса (РЕК), выставка стала одним из главных событий "Недели памяти" – цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается по всему миру 27 января - в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).

Проект "Спасители" впервые рассказывает о каждом российском праведнике народов мира (всего их 241) из более чем 20 регионов страны, в том числе о ныне живущих – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях, уточняет РЕК.

Выставка подготовлена Российским еврейским конгрессом при поддержке правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, Центра "Холокост", ООО "ФОРЭС", Ельцин Центра и проекта Arzamas.

"В последние годы наше государство и общество приложили много усилий, чтобы осознать свою историю и понять, что Холокост – это часть истории нашей страны. Около половины из шести миллионов жертв Холокоста уничтожены на территории СССР", - приводятся в сообщении слова президента РЕК Юрия Каннера.

Он отметил, что важно знать и помнить свою историю, что поможет бороться с ксенофобией в современном мире.

Интервью Уроки памяти: почему важно помнить о Холокосте?

Идея проекта "Спасители" возникла два года назад у двух московских школьниц, которые увлеклись фотографией, начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью.

"В процессе им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот. Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой нашла свое отражение в выставке "Спасители", - отмечается в сообщении.