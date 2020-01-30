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Медиавойны
2020-01-30T17:30+0300
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Россия надеется, что Эстония прекратит давление на Sputnik
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РИА Новости

Россия надеется, что Эстония прекратит давление на Sputnik

16:56 30.01.2020 (обновлено: 17:30 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что эстонские власти в ситуации вокруг Sputnik Эстония вернутся в правовое русло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемнадцатого января на заседании постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты поставили вопрос о развязанной эстонскими властями кампанией запугивания, давления на журналистов", - напомнила Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что Москва вновь призвала представителя ОБСЕ по вопросам СМИ добиваться от Таллина пересмотра дискриминационной политики в отношении Sputnik Эстония.
"Мы в очередной раз просим от официального Таллина соблюдать принятые суверенным государством, свободным государством, обязательства прекратить репрессивную политику в отношении средства массовой информации в нарушении основополагающих принципов международного права, касающегося обеспечения свободы выражения мнений, равного доступа к информации. Мы рассчитываем, что эстонские власти, наконец, прислушаются к мнению международного сообщества, вернутся в правовое пространство и прекратят развязанную ими кампанию по оказанию прямого давления на иностранное новостное агентство", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
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Вышинский надеется на активность России в ПАСЕ по Sputnik Эстония
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияМария ЗахароваМИД РФЭстонияРоссияВ мире
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