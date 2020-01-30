СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в "Шереметьево" мужчины по одной статье - "оставление в опасности".
28 января, 08:00История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "истязание", - говорится в сообщении.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.