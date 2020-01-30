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СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
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РИА Новости

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

16:53 30.01.2020 (обновлено: 17:06 30.01.2020)
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© СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в "Шереметьево" мужчины по одной статье - "оставление в опасности".
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История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "истязание", - говорится в сообщении.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
28 января, 01:23
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
4034127
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Следственный комитет РФШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
А мать-кукушка, значит, молодец. Как-то очень во-время обвинение появилось; интересно - откуда?
30 января, 17:19
iibrovkin
1400100
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