Более тысячи работ поступило на конкурс "Правнуки победителей – 2020"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За первые дни с начала конкурса "Правнуки победителей – 2020" поступило более 1200 заявок от участников. Об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской. Он также напомнил, что на прошлогодний конкурс в общей сложности было подано более 10 тысяч заявок.

Кроме того, Хуторской отметил, что в 2020 году конкурс значительно расширил свою географию и вышел на международный уровень.

"Можно сказать, что география конкурса – весь мир. Не все из нас могут показать на карте Маврикий или Конго, но там тоже проходит шествие "Бессмертного полка", конкурс неотделим от "Бессмертного полка". Наших соотечественников миллионы по всему миру, и они чтят память о своих героических предках", – сказал Хуторской.

Организаторы призывают участвовать в конкурсе всей семьей. По словам Хуторского, важно не только чтобы подростки самостоятельно штудировали интернет в поисках нужной информации, но и чтобы взрослые тоже были вовлечены в подготовку материала.

Оценивать работы конкурсантов будет жюри, в составе которого немало известных людей. В частности, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист России Владимир Машков, народный артист России Сергей Безруков.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров рассказал о нововведениях конкурса в этом году. В частности, теперь можно присылать свои истории не только об участниках войны, но и о тружениках тыла.

"Необходимо подчеркнуть, что в ходе нашей работы мы обращаемся не только к тем, кто воевал в составе действующей армии, кто участвовал в кровопролитнейших боях, но и к тем, кто в это время ковал победу в тылу, кто создавал условия для этой победы", – сообщил Макаров.

Для всех финалистов конкурса "Правнуки победителей – 2020"будет организована поездка в Москву с вручением почетных грамот. Также все призеры примут участие в шествие "Бессмертного полка" 9 Мая на Красной площади.

Проект "Правнуки победителей – 2020",девиз которого "От истории семьи – к истории страны", направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений и повышение навыков работы с архивными материалами. По задумке организаторов, принимая участие в конкурсе, школьники смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

До 15 марта желающим принять участие в проекте необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого школьники должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Готовые исследования нужно прислать через специальную форму на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru

Присоединиться к проекту могут участники из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.