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Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров по нефти
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РИА Новости

Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров по нефти

16:48 30.01.2020 (обновлено: 16:51 30.01.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Делегация белорусского концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения переговоров по поставкам нефти, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.
"Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы", - сообщила Исаева на странице в Facebook.
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Пресс-секретарь напомнила, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Президент Белоруссии на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
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29 января, 20:18Сказано в эфире
Казахстанская нефть для Белоруссии ‒ насколько это реально? Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил правительству страны право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов. Политолог Александр Носович в эфире радио Sputnik предположил, что последует за этим.
В министерстве энергетики Казахстана РИА Новости 26 января заявили, что Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию. Заместитель главы минэнерго Казахстана Мурат Журебеков отмечал, что в целом обсуждаются железнодорожные поставки; трубопроводные поставки могут быть по нефтепроводам "Атырау - Самара" и "Дружба". Кроме того, не исключались мультимодальные перевозки.
В начале ноября замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил агентству, что ведется подготовка подписания соглашения о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов. А до этого занимавший тогда пост министра энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что основные параметры документа согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки белорусской стороне обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.
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Аскар МаминБелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанВ мире
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