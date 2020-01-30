Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров по нефти

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Делегация белорусского концерна " Делегация белорусского концерна " Белнефтехим " на следующей неделе посетит Казахстан для проведения переговоров по поставкам нефти, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

"Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы", - сообщила Исаева на странице в Facebook

Пресс-секретарь напомнила, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Президент Белоруссии на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

В министерстве энергетики Казахстана РИА Новости 26 января заявили, что Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию. Заместитель главы минэнерго Казахстана Мурат Журебеков отмечал, что в целом обсуждаются железнодорожные поставки; трубопроводные поставки могут быть по нефтепроводам "Атырау - Самара" и "Дружба". Кроме того, не исключались мультимодальные перевозки.