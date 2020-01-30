Оптическая иллюзия с цветом кроссовок разделила Twitter на два лагеря

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователей социальных сетей поставил в тупик снимок кроссовок.
Фотография появилась в Twitter-аккаунте MasterSalah. Автор попросил комментаторов написать, какого цвета, по их мнению, обувь на фотографии. Сам он видит белые кроссовки.
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Мнения пользователей разделись. Часть людей настаивали на том, что кроссовки черные.
"Они черные с белыми рисунками", — написал afccolby.
"Откуда вы там увидели белый цвет?" — удивился vif_lfcmansxr.
Другие поддержали автора.
"Как я ни старалась увидеть их черными, не смогла. Они белые", — заявила KateCrunch.
"Они белые, просто фото сделано со вспышкой и в темноте", — объяснил ClinicalCiro.
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По словам NikkiClews9, восприятие цвета зависит от уровня яркости на смартфоне. Если она приглушенная, то кроссовки кажутся черными, если ее увеличить — обувь становится грязно-белой.