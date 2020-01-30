Миронов назвал кандидатов на пост Николаева в Госдуме

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В " В " Справедливой России " рассматривают кандидатуры Федота Тумусова, Гаджимурада Омарова и Валерия Газзаева на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей, окончательное решение будет принято на заседании фракции 3 февраля, заявил журналистам лидер СР Сергей Миронов

Ранее источник во фракции сообщил РИА Новости, что депутат от "Справедливой России", заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев может возглавить комитет Госдумы вместо ставшего врио главы Чувашии Олега Николаева.

"У нас есть и Федот Семенович Тумусов, представляющий республика Саха (Якутия), и Гаджимурад Заирбекович Омаров, который родом из Дагестана, представляет сейчас (в Госдуме) Башкирию; и у нас есть Валерий Георгиевич Газзаев, который представляет все - обратите внимание - кавказские республики, сам он из Северной Осетии-Алании. У нас кандидатур достаточно", - заявил Миронов.

Он также отметил, что еще не обсуждал кандидатуру от СР с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и коллегами из других фракций.

"Единственное, что я понимаю, что этот комитет остается за нашей фракцией, и мы должны принимать соответствующее кадровое решение. Но голосовать будет вся Государственная дума, и поэтому, конечно, нужно согласовать", - сообщил Миронов.