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В Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарем
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РИА Новости

В Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарем

16:33 30.01.2020 (обновлено: 17:27 30.01.2020)
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© МЧС РФКровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
© МЧС РФ
Кровля министерства промышленности Дагестана загорелась в Махачкале из-за пожара, который возник в расположенном рядом ангаре
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Ангар площадью 1,8 тысячи квадратных метров горит в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
"Поступила информация о пожаре на складе спортивного инвентаря размерами 10 на 20 метров в Махачкале. По прибытии к месту пожара в Махачкале службы пожаротушения объявлен второй ранг пожара, горит ангар размерами 60 на 30 метров", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС, площадь возгорания уточняется.
Как отмечается, к месту пожара дополнительно направлены силы и средства, всего 11 единиц техники.
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ГУ МЧС России по Республике ДагестанМЧС РФДагестанМахачкалаПроисшествия
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