В Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарем

"Поступила информация о пожаре на складе спортивного инвентаря размерами 10 на 20 метров в Махачкале. По прибытии к месту пожара в Махачкале службы пожаротушения объявлен второй ранг пожара, горит ангар размерами 60 на 30 метров", - говорится в сообщении.