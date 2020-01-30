В Махачкале загорелся ангар со спортивным инвентарем

ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Ангар площадью 1,8 тысячи квадратных метров горит в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
"Поступила информация о пожаре на складе спортивного инвентаря размерами 10 на 20 метров в Махачкале. По прибытии к месту пожара в Махачкале службы пожаротушения объявлен второй ранг пожара, горит ангар размерами 60 на 30 метров", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС, площадь возгорания уточняется.
Как отмечается, к месту пожара дополнительно направлены силы и средства, всего 11 единиц техники.