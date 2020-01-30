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2020-01-30T16:27+0300
https://ria.ru/20200130/1564067402.html
EgyptAir приостановит полеты в Китай из-за коронавируса
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РИА Новости

EgyptAir приостановит полеты в Китай из-за коронавируса

16:24 30.01.2020 (обновлено: 16:27 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГраждане Китая в аэропорту
Граждане Китая в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Граждане Китая в аэропорту
КАИР, 30 янв - РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик, компания EgyptAir, приостанавливает полеты в Китай в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса, говорится в заявлении авиакомпании.
"В свете распоряжения министерства гражданской авиации, а также в координации с соответствующими ведомствами египетская национальная авиакомпания EgyptAir решила приостановить полеты в и из китайских городов… С 1 февраля будут приостановлены рейсы в Чэнду, с 4-го – в Пекин и Гуанчжоу. Данное распоряжение будет действовать до дальнейших указаний", - говорится в документе.
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В авиакомпании указали, что цель данных действий - препятствование распространению коронавируса, "исходя из заботы компании о безопасности и здоровье своих пассажиров, а также членов экипажа".
При этом EgyptAir уточнила, что будут выполнены обязательства по возвращению китайских туристических групп, находящихся в Египте. "Последняя туристическая группа из Китая, находящаяся сейчас в Египте, покинет страну 4 февраля", - говорится в документе. "Министерство гражданской авиации совместно с операционным центром EgyptAir и другими службами отслеживают развитие ситуации на предмет возобновления полетов", - пояснили в компании.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаEgyptAirКитайВ мире
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