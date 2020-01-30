Чехия перестала выдавать визы гражданам Китая

Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине

Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине

ПРАГА, 30 янв – РИА Новости. Чешское дипведомство с 30 января перестало выдавать визы гражданам КНР , сообщил журналистам в четверг глава МИД Томаш Петршичек.

"Чешские визовые центры в КНР на данный момент закрыты", - заявил Петршичек, добавив, что продолжаются переговоры о других возможных мерах в связи с распространением коронавируса

Министр также сообщил, что идут переговоры с дипведомствами Франции и Великобритании о возможной эвакуации на их самолетах из КНР граждан Чехии, не исключено сотрудничество в этом вопросе и с МИД Германии.

"Если до конца этой недели не будут эвакуированы из КНР в европейские страны все попросившие об этом чешские граждане, то правительство Чехии рассмотрит вопрос о направлении в КНР своего самолета, которым смогут воспользоваться и граждане иных стран", - сказал Петршичек.

Глава МИД также отметил, что чешские граждане по прибытию из КНР в Европу могут некоторое время находиться в карантине.

"Приоритетом для нас в этом вопросе является предотвращение расширения коронавируса в Европе", - подчеркнул Петршичек. По его словам, карантинные меры в отношении эвакуированных из КНР чешских граждан могут быть предприняты как в странах прибытия, так и непосредственно в Чехии.

Петршичек не исключил, что правительство Чехии временно прекратит авиасообщение с КНР, но, возможно, решение об этом примут и сами авиакомпании, летающие в Прагу, добавил он.