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Экс-совладельца банка "Открытие" Минца объявили в розыск
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РИА Новости

Экс-совладельца банка "Открытие" Минца объявили в розыск

15:55 30.01.2020 (обновлено: 16:32 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБорис Минц
Борис Минц
© РИА Новости / Алексей Куденко
Борис Минц. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следственный комитет объявил в розыск бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Ходатайство будет рассмотрено 31 января. Суд также просят арестовать двух его сыновей, Дмитрия и Александра", — добавила собеседница агентства.
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
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По ее словам, Минцу заочно предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата". Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы. Фабула не уточняется.
В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с Минцем, речь идет о взыскании миллиардов рублей.
Бизнесмен в 2017 году входил в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако затем выбыл из него.
В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
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Следственный комитет РФБорис МинцОткрытие (банк)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Почему все воры спокойно уезжают из страны.у нас огромное количество всяких силовиков.чем они вообще занимаются?Или только бюджет проедают.
30 января, 16:48
dgoncovch
2200010
Пока он был здесь, уже и обвинялся - ничего не делали. Не задерживали. Как только перевел деньги и переехал - начали искать. Теперь лучше искать среди своих, кому было выгодно отпускать Минца....толку будет больше.
30 января, 16:33
svstrelochnik vulgaris
2100000
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