Экс-совладельца банка "Открытие" Минца объявили в розыск

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следственный комитет объявил в розыск бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца , сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Ходатайство будет рассмотрено 31 января. Суд также просят арестовать двух его сыновей, Дмитрия и Александра", — добавила собеседница агентства.

По ее словам, Минцу заочно предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата". Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы. Фабула не уточняется.

В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с Минцем, речь идет о взыскании миллиардов рублей.

Бизнесмен в 2017 году входил в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако затем выбыл из него.