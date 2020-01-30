Бегемоты наркобарона нарушили экосистему Южной Америки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученые впервые представили научную оценку воздействия на местную экосистему быстро увеличивающейся популяции бегемотов, завезенных в Южную Америку скандально известным наркобароном Пабло Эскобаром. Результаты Ученые впервые представили научную оценку воздействия на местную экосистему быстро увеличивающейся популяции бегемотов, завезенных в Южную Америку скандально известным наркобароном Пабло Эскобаром. Результаты опубликованы в журнале Ecology.

Традиционно ареалом бегемотов считается Африка к югу от Сахары. Но теперь на карте мира появилось еще одно место, где проживают эти животные.

В свое время Пабло Эскобар на своей вилле "Наполес" в четырех часах езды к востоку от Медельина в северном колумбийском муниципалитете Пуэрто-Триунфо создал домашний зоопарк, для которого выписал из Африки носорогов, жирафов, зебр и других экзотических животных.

После смерти наркобарона большинство животных были переселены в другие зоопарки. Но четыре бегемота убежали в джунгли. И, похоже, они там себя очень хорошо чувствуют, потому что, по оценкам экологов, сегодня численность их популяции достигла 80 особей.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с их колумбийскими коллегами провели всестороннюю оценку воздействия этих крупнейших в мире инвазивных животных на местную экосистему.

"Этот уникальный вид является важным элементом экосистемы в своем естественном ареале в Африке, и мы обнаружили, что не меньшее влияние он оказывает и здесь, на другом континенте, в совершенно другой среде с другим набором обитателей, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора Джонатана Шурина (Jonathan Shurin). — Этот эффект включает и негативные последствия для водных ресурсов, способствуя развитию вредных водорослей и бактерий".

В течение двух лет ученые проводили комплексную оценку качества воды, уровня кислорода и сигнатур стабильных изотопов, а также сравнивали микробиомы и видовой состав насекомых, ракообразных и других организмов в водоемах с популяциями бегемотов и без них.

Исследование показало, что гиппопотамы, которые ночью питаются на суше, а дни проводят в прохладной воде, отходами своей жизнедеятельности серьезно изменили химический состав и качество воды региона. В водоемах, где живут бегемоты, уровень органических веществ намного выше. Большое количество питательных веществ, занесенных животными из окружающего ландшафта, способствует бурному развитию бактерий и водорослей.

"Мы обнаружили, что озера более продуктивны, когда в них есть гиппопотамы. Это может изменить видовой состав водорослей и бактерий и привести к таким проблемам, как эвтрофикация (насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности — Прим. ред.) и вредное цветение водорослей".

По оценкам исследователей, численность бегемотов в ближайшие годы будет продолжать расти, и это вызывает много вопросов и у ученых, и у местных властей.

Бегемотов, как правило, очень трудно поймать, а встреча с ними представляет серьезную опасность для человека. Неизвестно, чем закончится соседство с бегемотами и для местных животных — ламантинов, кайманов и гигантских речных черепах, которые населяют близлежащие реки и озера.