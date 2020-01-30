Николаев воздержался от заявления об участии в выборах главы Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 30 янв - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев воздержался от ответа на вопрос о возможном участии в выборах руководителя республики осенью 2020 года.
"Давайте займемся поставленными задачами, их реализуем. А когда придет время выборов, тогда об этом и поговорим", - ответил Николаев на вопрос журналиста об участии в выборах.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Николаева органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии.
В избиркоме региона сообщили, что выборы главы Чувашии после отставки Игнатьева состоятся 13 сентября 2020 года.
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