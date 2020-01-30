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В Совфеде представят доклад о вмешательстве перед выборами в МГД
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РИА Новости

В Совфеде представят доклад о вмешательстве перед выборами в МГД

15:41 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Один из разделов ежегодного доклада комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета будет посвящен попыткам внешнего вмешательства в период проведения выборов в Московскую городскую думу, сообщил на заседании палаты в четверг глава комиссии Андрей Климов.
"Комиссией была начата работа над новым докладом, значительная часть которого будет посвящена попыткам внешнего вмешательства в период проведения выборов в Московскую городскую думу и дан сравнительный анализ зарубежных усилий по дестабилизации внутриполитической ситуации в период региональных выборов 2017 - 2019 годов в целом", - сказал сенатор.
Он также отметил, что в 2019 году был продолжен анализ угроз российскому суверенитету, в том числе в таких сферах, как "культура и защита окружающей среды, а также по важным аспектам защиты отечественного технологического суверенитета". Кроме того, комиссия продолжила изучение внешних угроз, связанных с использованием религиозной проблематики для дискредитации Русской Православной Церкви, сказал Климов.
Сенатор напомнил, что в декабре прошлого года комиссия выдвинула инициативу разработки проекта концепции международной конвенции по противодействию вмешательства в дела суверенных государств. Эту инициативу поддержали в МИД.
Людмила Бокова
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МосгордумаСовет Федерации РФАндрей КлимовПолитика
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