В Совфеде представят доклад о вмешательстве перед выборами в МГД

"Комиссией была начата работа над новым докладом, значительная часть которого будет посвящена попыткам внешнего вмешательства в период проведения выборов в Московскую городскую думу и дан сравнительный анализ зарубежных усилий по дестабилизации внутриполитической ситуации в период региональных выборов 2017 - 2019 годов в целом", - сказал сенатор.

Он также отметил, что в 2019 году был продолжен анализ угроз российскому суверенитету, в том числе в таких сферах, как "культура и защита окружающей среды, а также по важным аспектам защиты отечественного технологического суверенитета". Кроме того, комиссия продолжила изучение внешних угроз, связанных с использованием религиозной проблематики для дискредитации Русской Православной Церкви, сказал Климов.