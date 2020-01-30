Клишас оценил идею дать СФ право назначать и отстранять судей ВС и КС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Право Совета Федерации назначать и отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента в ряде случаев будет способствовать повышению открытости этого процесса и, как следствие, независимости судей, сказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, предложил дать Совету Федерации полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента в ряде случаев.
"Второй вопрос связан с тем, не нарушают ли эти поправки независимость судей? Особенно, когда Совет Федерации будет в рамках определенной процедуры отрешать от должности судей Конституционного суда, Верховного суда?.. Мы прекрасно знаем, что процедура отрешения судей от должности существует. В ней участвует высшая квалификационная коллегия. И мне кажется, что когда президент в своих поправках предлагает эту процедуру проводить в Совете Федерации, то есть публично, в одной из палат парламента, то это способствует повышению открытости этого процесса и привлекает внимание общественности, граждан, а не только членов парламента. Это будет способствовать повышению независимости судей", - сказал Клишас в ходе расширенного совместного заседания президиума и правления общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".
Кроме того, сокращение состава Конституционного суда РФ с 19 до 11 судей, по мнению Клишаса, "целесообразно", потому что такое количество судей это некий "рудимент" в системе.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
20 января, 19:04Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас