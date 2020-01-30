Клишас оценил идею дать СФ право назначать и отстранять судей ВС и КС

"Второй вопрос связан с тем, не нарушают ли эти поправки независимость судей? Особенно, когда Совет Федерации будет в рамках определенной процедуры отрешать от должности судей Конституционного суда, Верховного суда?.. Мы прекрасно знаем, что процедура отрешения судей от должности существует. В ней участвует высшая квалификационная коллегия. И мне кажется, что когда президент в своих поправках предлагает эту процедуру проводить в Совете Федерации, то есть публично, в одной из палат парламента, то это способствует повышению открытости этого процесса и привлекает внимание общественности, граждан, а не только членов парламента. Это будет способствовать повышению независимости судей", - сказал Клишас в ходе расширенного совместного заседания президиума и правления общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".