В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в беседе с " НСН " заявил, что в ситуации в Керчи с подарками блокадникам был продемонстрирован "чиновничий подход".

Он отметил, что для блокадников главное "внимание, теплое человеческое отношение". По словам депутата, эти люди прошли страшные испытания.

Кроме того, Нилов отметил, что некоммерческие организации, а также студенты и школьники могли бы присоединиться к поздравлению.

Депутат подчеркнул, что хлеб для блокадников — символ выживания.

"Но такое отношение, такие символические "подарки" — это не подарок, это напоминание о тех событиях", — пояснил он. По мнению Нилова, нужно было более внимательно и осторожно подойти к поздравлению.

Ранее председатель госровета Керчи Мая Хужина вместе с несколькими городскими чиновниками посетили 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда.

На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, как женщины в шубах вручают медали, цветы и "батоны белого хлеба". Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на возникший контраст между дорого одетыми чиновницами и подарками ветеранам.