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В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам

15:34 30.01.2020
27400
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в беседе с "НСН" заявил, что в ситуации в Керчи с подарками блокадникам был продемонстрирован "чиновничий подход".
Он отметил, что для блокадников главное "внимание, теплое человеческое отношение". По словам депутата, эти люди прошли страшные испытания.
Кроме того, Нилов отметил, что некоммерческие организации, а также студенты и школьники могли бы присоединиться к поздравлению.
Депутат подчеркнул, что хлеб для блокадников — символ выживания.
"Но такое отношение, такие символические "подарки" — это не подарок, это напоминание о тех событиях", — пояснил он. По мнению Нилова, нужно было более внимательно и осторожно подойти к поздравлению.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
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"Выглядит убого": Поклонскую возмутил подаренный блокадникам "хлеб"
Ранее председатель госровета Керчи Мая Хужина вместе с несколькими городскими чиновниками посетили 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда.
На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, как женщины в шубах вручают медали, цветы и "батоны белого хлеба". Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на возникший контраст между дорого одетыми чиновницами и подарками ветеранам.
Позднее, пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова пояснила, что ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем. Их испекла татарская община города.
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Вчера, 11:12
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
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КерчьЯрослав НиловБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
да все нормально даже если и хлеб подарили-пенсии у них отличные, поэтому сами купят то что им нравится. Зачем из мухи слона делать? Лучше поднимайте действительно значимые вопросы: о нехватке поликлиник, мусорная реформа, работа полиции, безработица-почему то боятся эти темы обсуждать-Украина уже в печенках сидит!
30 января, 16:28
dd.rwk
23001125
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