Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" Оверчуку

"Из полномочий первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А. Р. исключается осуществление координации деятельности акционерного общества "Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.

По информации источника РИА Новости, новой главой РЭЦ может стать Вероника Никишина, которая в настоящий момент занимает должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии. По словам собеседника агентства, нынешний генеральный директор Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии.