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Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" Оверчуку
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РИА Новости

Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" Оверчуку

15:34 30.01.2020 (обновлено: 17:32 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" от своего первого заместителя Андрея Белоусова к вице-премьеру Алексею Оверчуку, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Из полномочий первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А. Р. исключается осуществление координации деятельности акционерного общества "Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
"В полномочия заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л. добавляется осуществление координации деятельности акционерного общества Российский экспортный центр", - отмечается в документе.
По информации источника РИА Новости, новой главой РЭЦ может стать Вероника Никишина, которая в настоящий момент занимает должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии. По словам собеседника агентства, нынешний генеральный директор Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии.
Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки, входит в группу ВЭБ.РФ. Генеральный директор РЭЦ - Андрей Слепнев.
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Алексей ОверчукАндрей СлепневМоскваРоссияРоссийский экспортный центрМихаил МишустинЭкономика
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