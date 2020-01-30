Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" Оверчуку

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" от своего первого заместителя Андрея Белоусова к вице-премьеру Алексею Оверчуку, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Из полномочий первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А. Р. исключается осуществление координации деятельности акционерного общества "Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
"В полномочия заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л. добавляется осуществление координации деятельности акционерного общества Российский экспортный центр", - отмечается в документе.
По информации источника РИА Новости, новой главой РЭЦ может стать Вероника Никишина, которая в настоящий момент занимает должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии. По словам собеседника агентства, нынешний генеральный директор Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии.
Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки, входит в группу ВЭБ.РФ. Генеральный директор РЭЦ - Андрей Слепнев.