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Круглый стол о последствиях коронавируса для мировой экономики
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РИА Новости

Круглый стол о последствиях коронавируса для мировой экономики

15:34 30.01.2020
30
3 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Эпидемия коронавируса: последствия для Китая и мировой экономики".
Участники:
- научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, профессор Руслан ГРИНБЕРГ;
- заместитель директора, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН Андрей ОСТРОВСКИЙ;
- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ.

В Китае обнаружен новый тип коронавируса, который стремительно распространяется. Зафиксированы случаи и в других странах. Китайские власти пытаются сдержать распространение опасной инфекции: отменяются все масштабные мероприятия, закрываются на карантин города, предприятия общепита, вводятся ограничения для общественного транспорта, приостанавливается работа крупных учреждений. Мировые биржи уже лихорадит, страдают международные перевозчики, туристические компании, снижаются нефтяные котировки. По утверждению аналитиков, последствия от коронавируса для азиатского региона могут быть более серьезными, чем от атипичной пневмонии 2003 года.

Как это отразится на экономике? Стоит ли ждать замедления темпов ее роста? Есть ли риск сбоя поставок промышленной продукции из Китая? Что ждет мировую торговлю? Какие риски существуют для финансового сектора? Какое влияние ситуация в Китае окажет на российский рынок, приграничное сотрудничество?

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