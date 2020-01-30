Круглый стол о последствиях коронавируса для мировой экономики

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3 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Эпидемия коронавируса: последствия для Китая и мировой экономики".